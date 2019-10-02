Обсуждены актуальные вопросы узбекско-французского диалога

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. 1 октября пребывающий с визитом во Франции глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Государственным секретарем при министре по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Батистом Лемуаном.

В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и дальнейшие перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Францией по всему спектру направлений, обсужден ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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