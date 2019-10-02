



Президент Узбекистана провел встречу с главой верхней палаты парламента РФ



ТАШКЕНТ, 2 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с официальным визитом в Ташкент председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе состоявшихся переговоров состоялось обсуждение актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами по таким приоритетным направлениям, как политика, торговля и экономика, инвестиции, промышленность, технологии, сельское хозяйство и АПК, транспорт и связь, логистика, наука, образование, культура и другие. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи