



Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации деловых кругов Турции



ТАШКЕНТ, 4 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну председателем Союза торговых палат и товарных бирж Турецкой Республики Мустафой Рифатом Хисарчикли оглу. В ходе встречи глава государства и его гость обсудили возможности для углубления сотрудничества между бизнес-кругами двух стран в сферах торговли, инноваций, энергетики, инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной индустрии, пищевой промышленности и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи