Глава Узбекистана провел встречу с генсеком Тюркского совета

ТАШКЕНТ, 5 октября. /УЗИНФОРМ/. 4 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну Генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреем.

В ходе встреч глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Тюркским советом в сферах торговли, инвестиций, технологий и инноваций, транспорта, туризма, в области культурно-гуманитарного обмена.

Целью визита Генерального секретаря Тюркского совета в Узбекистан является участие в заседании Делового совета и Инвестиционном форуме тюркоязычных стран.

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