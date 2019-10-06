



Глава Узбекистана поздравил коллегу из Таджикистана



ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а также стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи