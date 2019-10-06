Глава Узбекистана поздравил коллегу из Таджикистана

Глава Узбекистана поздравил коллегу из Таджикистана06.10.2019 10:26
ТАШКЕНТ, 6 октября. /УЗИНФОРМ/. 5 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а также стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям.
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