Глава государства поздравил Президента РФ

Глава государства поздравил Президента РФ07.10.2019 18:40
ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых свершений на высшем государственном посту, а также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий на высшем уровне.
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