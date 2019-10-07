



Глава государства поздравил Президента РФ



ТАШКЕНТ, 7 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и новых свершений на высшем государственном посту, а также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих совместных мероприятий на высшем уровне. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи