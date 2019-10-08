



Погода в Узбекистане на 9 октября



ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте :

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 24-26°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 24-29°.

в Бухарской и Навоийской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 24-29°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в Ташкентской области:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 22-27°. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:





Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:





Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°. в горных районах Республики:



Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи