Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Таджикистана

Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Таджикистана08.10.2019 11:16
ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией парламента Таджикистана во главе с председателем Маджлиси Шукурджоном Зухуровым.
В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и других, углубления взаимодействия по линии парламента и пограничной службы.
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