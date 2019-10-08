



Глава Узбекистана провел встречу с парламентской делегацией Таджикистана



ТАШКЕНТ, 8 октября. /УЗИНФОРМ/. 7 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией парламента Таджикистана во главе с председателем Маджлиси Шукурджоном Зухуровым. В ходе встречи состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, энергетики, транспорта и связи, сельского хозяйства и других, углубления взаимодействия по линии парламента и пограничной службы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи