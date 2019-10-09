



Глава МИД Узбекистана провел встречу с новым послом ОАЭ



ТАШКЕНТ, 9 октября. /УЗИНФОРМ/. 8 октября глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Саидом Матаром Султаном ас-Сири аль-Камзи. В ходе встречи новый глава дипмиссии ОАЭ вручил министру копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и актуальных вопросов дальнейшего развития между двумя странами по приоритетным направлениям, хода реализации достигнутых ранее договоренностей. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи