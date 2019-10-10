Глава Узбекистана отправился в Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в предстоящем в Ашхабаде саммите глав государств Содружества Независимых Государств.

В рамках пребывания в туркменской столице глава Узбекистана также обсудит со своим коллегой Гурбангулы Бердымухаммедовым актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами и проведетряд двусторонних встреч с другими лидерами стран СНГ.

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