



МИД Узбекистана посетил посол Омана



ТАШКЕНТ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман Ахмад бин Саид бин Умар ал-Касирий. Его принял заместитель главы МИД Илхом Неъматов. Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития узбекско-оманского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной областях, а также практических аспектов организации предстоящей 21 октября в Ташкенте выставки "Толерантность, взаимопонимание, солидарность и согласия: Исламское послания Омана", которая пройдет в Международной исламской академии Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи