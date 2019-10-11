В Ашхабаде прошли мероприятия СНГ на уровне глав МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября пребывающий с визитом в Туркменистане руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было организовано в рамках предстоящего сегодня в Ашхабаде саммита глав государств-участников СНГ и председательства Туркменистана в Содружестве в текущем году.

Заседание было посвящено вопросам политической, экономической и культурно-гуманитарной интеграции на пространстве СНГ, углубления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, практическим аспектам подготовки повестки и итоговых документов сегодняшнего Совета глав государств СНГ.

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