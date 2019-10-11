Глава МИД Узбекистана провел встречи с коллегами по региону

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 октября. /УЗИНФОРМ/. 10 октября пребывающий с визитом в Ашхабаде в рамках участия в заседании СМИД СНГ глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов принял участие во 2-й встрече руководителей МИД государств Центральной Азии и России.

Данная встреча была посвящена актуальным вопросам углубления сотрудничества стран региона в сферах обеспечения безопасности, экономики и торговли, расширения культурно-гуманитарных связей.

В тот же день в туркменской столице была проведена церемония подписания Протокола об обмене грамотами о ратификации подписанного 10 ноября 2017 года в самарканде Договора между Республикой Узбекистан, Республикой Казахстан и Туркменистаном о районе точки стыка Государственных границ трех государств, которая находится в районе плато Устюрт. Подписи под документом поставили министры Абдулазиз Камилов, Рашид Мередов и Мухтар Тлеуберди.

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