



Глава Узбекистана отправился в Баку



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с двухдневным рабочим визитом в Азербайджан. Целью поездки является участие в предстоящем завтра в Баку очередном заседании глав государств Тюркского совета, которое будет посвящено актуальным вопросам развития сотрудничества тюркоязычных государств. Кроме того, глава Узбекистана проведет двусторонние встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими зарубежными коллегами. Саммит в Баку сегодня предварит 7-е заседание СМИД Тюркского совета, в ходе которого руководители внешнеполитических ведомств, в том числе, министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, подготовят повестку и итоговые документы завтрашнего заседания глав государств. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи