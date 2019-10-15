Глава Узбекистана провел ряд двусторонних встреч в Баку

Глава Узбекистана провел ряд двусторонних встреч в Баку15.10.2019 11:11
НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в рамках визита в Азербайджан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Баку ряд двусторонних встреч.
В частности, были проведены переговоры с председателем Управления мусульман Кавказа Шайх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.
Встречи были посвящены актуальным вопросам сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействи по линии Тюркского совета.
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