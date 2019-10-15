



Глава Узбекистана провел ряд двусторонних встреч в Баку



НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября. /УЗИНФОРМ/. 14 октября в рамках визита в Азербайджан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел в Баку ряд двусторонних встреч. В частности, были проведены переговоры с председателем Управления мусульман Кавказа Шайх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Встречи были посвящены актуальным вопросам сотрудничества, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействи по линии Тюркского совета. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи