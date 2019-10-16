Глава МИД Узбекистана отправился в Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов отправился во главе представительной делегации с визитом в Республику Казахстан.

Целью поездки является в прошедшем сегодня в Нур-Султане 12-м Форуме по сотрудничеству "Республика Корея – Центральная Азия", который был организован с целью обсуждения вопросов реализации новых совместных проектов стран ЦА и Южной Кореи в сферах экономики, промышленности, технологий, управления водными ресурсами, молодежной политики и гендерного равенства.

Также в рамках визита глава МИД Узбекистана встретился с коллегой из Южной Кореи Кан Гён Хва, с которой обсудил актуальные вопросы узбекско-корейской повестки дня.

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