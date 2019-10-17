МИД Узбекистана посетил посол Новой Зеландии

ТАШКЕНТ, 17 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии (с резиденцией в Москве, Россия) Иэн Александр Хилл.

Его принял заместитель главы ведомства Дилшод Ахатов.

Визит посла в Ташкент был организован в рамках истечения срока полномочий посла на посту, на котором он находился в 2009-2012 годах и с июня 2017 года, с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога между Узбекистаном и Новой Зеландией в сферах политики, экономики и торговли, сельского хозяйства, инвестиций, науки и техники, образования, альтернативной энергетики, туризма и других.

Иэн Александр Хилл также по совместительству занимал должности посла в Беларуси, Армении, Молдове, Казахстане, Кыргызстане, России, Таджикистане и Туркменистане.

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