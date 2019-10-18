МИД Узбекистана посетила делегация Малайзии

ТАШКЕНТ, 18 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ташкент делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Малайзии Марзуки Яхьей. Их принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.

В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, инвестиций, туризма, науки, образования, культуры.

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