Делегация МИД Узбекистана посетила Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана завершила двухдневный визит в Таджикистан, где 17-18 октября в Душанбе проходил очередной раунд консультаций по линии МИД, который был организован с целью обсуждения вопросов углубления взаимодействия государств-участников СНГ в информационной сфере, работы с общественным мнением и медиа-ресурсами.

К участию во встрече также были приглашены делегации Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

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