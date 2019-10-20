Делегация Узбекистана посетила Казахстан

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 октября. /УЗИНФОРМ/. Правительственная делегация Узбекистана завершила визит в Казахстан, предпринятый с целью участия в прошедшем 14-18 октября в Алматы очередном заседании совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии по определению Государственной границы между двумя странами.

В ходе прошедших переговоров стороны подготовили проекты итоговых документов демаркации Государственной границы на участок между Каракалпакстаном Республики Узбекистан и Мангыстауской областью Республики Казахстан, а также поставили подписи под проектами Протоколов пограничных знаков, состоящих из 160 пограничных столбов, а также Каталога координат и высот этих пограничных знаков.

УЗИНФОРМ