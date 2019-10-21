Глава Узбекистана поздравил граждан

ТАШКЕНТ, 21 октября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования 30-летия придания узбекскому языку статуса государственного в ходе торжественного собрания по этому поводу.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!



Уважаемые друзья!



Я рад приветствовать всех вас в этом прекрасном, величественном дворце, возведенном в центре нашей столицы и на днях сданном в эксплуатацию.



От всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с исторически важной датой – 30-летием придания узбекскому языку статуса государственного языка.



Сегодня во всех наших городах и областях возводится множество новых зданий и сооружений, создающих современный облик Узбекистана. Среди них особо выделяется деловой центр "Ташкент-Сити".



Как вы сами видите, в архитектурном облике "Ташкент-Сити" нашли яркое выражение последние достижения и огромные возможности современного градостроительства, инженерной мысли и дизайнерского искусства.



Главная цель строительства этого центра площадью 80 гектаров – создание современного «умного» города, повышение привлекательности нашей страны, прежде всего столицы, для международных, зарубежных и местных банковско-финансовых структур и инвесторов.



Мы последовательно осуществляем разработанную нами Стратегию действий, направленную на то, чтобы вывести Узбекистан на новый уровень развития. Идея строительства центра «Ташкент-Сити» появилась в ходе ее реализации.



Для осуществления впервые в нашей практике такого грандиозного и уникального проекта нам пришлось освоить много новых подходов и методов, провести большие проектно-изыскательские работы.



Общая площадь строительства составляет 1 миллион 600 тысяч квадратных метров, 30 процентов из нее займут жилые дома, 30 процентов – офисные здания, еще 30 процентов – торговые комплексы и 10 процентов – гостиничный фонд.



В настоящее время на этой территории динамичными темпами продолжается огромная созидательная работа, и мы надеемся, что она будет завершена к 2021 году.



Коротко говоря, возведение центра «Ташкент-Сити» демонстрирует новые направления развития строительной отрасли и современной архитектуры Узбекистана, наш большой потенциал в этой сфере.



Сегодня Узбекистан благодаря своей открытой и конструктивной политике превращается в крупный политический, экономический и культурный центр нашего региона.



Авторитетные международные организации и структуры, финансовые институты, деловые круги проводят в Ташкенте крупные мероприятия, конференции и встречи.



Естественно, в дальнейшем Узбекистан станет принимать у себя еще больше таких форумов.



И я уверен, что этот уникальный по своему архитектурному решению и инженерному исполнению комплекс станет местом, где будут вырабатываться новые идеи и инициативы, актуальные не только для нашей страны, но и международного сообщества, приниматься важные исторические документы.



Пользуясь случаем, хочу от своего имени и от имени нашего народа выразить огромную благодарность создателям этого величественного дворца, мастерам своего дела – архитекторам и проектировщикам, рабочим и инженерам, зарубежным специалистам.



Уважаемые друзья!



Этот современный комплекс является практическим воплощением создаваемой нами новой истории страны, нового этапа развития, созидательного потенциала нашего народа. Глубоко символично, что именно здесь мы впервые проводим торжества, посвященные нашему родному языку.



И сегодня мне доставляет большое удовольствие искренне приветствовать в этом новом прекрасном дворце в качестве первых почетных гостей вас – дорогих соотечественников, депутатов и сенаторов, уважаемых ветеранов, деятелей науки и культуры, нашу молодежь, представителей дипломатического корпуса.



Узбекский язык, один из древних и богатых языков мира, является для нашего народа символом национального самосознания и государственной независимости, огромной духовной ценностью.



Тот, кто хочет ощутить всю красоту, очарование и богатство нашего языка, его огромные возможности, пусть послушает колыбельные наших матерей, древние дастаны и макомы, песни наших хафизов и бахши.



История узбекского языка, входящего в большую семью тюркских языков, неразрывно связана с многовековой историей, стремлениями и чаяниями, горестями и потерями, достижениями и победами нашего народа. Именно родной язык был для наших предков главным фактором национальной самоидентификации. На этом языке они создавали величайшие образцы культуры, научные открытия, художественные шедевры.



В прошлом различные враждебные силы, стремясь подчинить себе нашу страну, прежде всего старались лишить нас родного языка, истории, культуры, нашей священной веры, чести и достоинства.



Но наш мужественный и стойкий народ, несмотря на все испытания, которые ему пришлось пережить, и бесчисленные жертвы, отважно боролся за свою свободу и независимость. Какими бы ни были гнет и насилие, он не только бережно сохранил свой родной язык – свою национальную гордость, но и, всесторонне развивая его, передал нынешним поколениям.



Сегодня мы с огромным уважением и почтением называем имена наших великих предков, писателей и ученых, религиозных деятелей, выдающихся представителей искусства, которые проявили настоящее духовное мужество и самоотверженность ради сохранения и развития родного языка.



Отмечая нынешнюю знаменательную дату, мы прежде всего вспоминаем 21 октября 1989 года, когда был принят Закон "О государственном языке".



Следует отметить, что принятие данного закона, который имеет решающее значение в судьбе и будущем нашего народа, в то очень сложное для страны время, в условиях тоталитарного строя, проходило нелегко. Думаю, многие наши соотечественники хорошо помнят, как проект закона дважды выносился на всенародное обсуждение и вызвал большой общественный резонанс, горячо обсуждался в средствах массовой информации.



Я сам был свидетелем и непосредственным участником этих исторических процессов.



В принятии столь важного, долгожданного документа большую роль сыграли твердая позиция нашей интеллигенции, широкой общественности и политическая воля Первого Президента Республики Узбекистан, уважаемого Ислама Абдуганиевича Каримова.



Узбекский язык в качестве государственного языка стал мощной силой, способной объединить наш народ, мобилизовать общество на пути к великим целям.



Следует отметить, что принятие этого закона – первый решительный шаг Узбекистана к независимости и государственному суверенитету, ставший ярким проявлением стремления нашего народа самому определять свою судьбу.



Два года спустя именно на нашем родном языке была провозглашена государственная независимость Республики Узбекистан. Создание на узбекском языке Основного закона – Конституции страны еще больше повысило его авторитет.



Государственный гимн Республики Узбекистан, который звучит на нашем родном языке и в стране, и на международной арене, укрепляет в наших сердцах чувство Родины.

За прошедшие годы узбекский язык стал для живущих в Узбекистане представителей более чем 100 наций и народностей духовным мостом, служащим обеспечению мира и согласия в нашем обществе.



В укрепление этого духовного моста пять столетий тому назад огромный вклад внес и великий Алишер Навои своими бессмертными произведениями.



Все мы хорошо понимаем, что родной язык – это прочный фундамент духовного мира нации.



Выдающийся узбекский просветитель Абдулла Авлони отмечал, что жизнь любого народа, как в зеркале, отражается в его национальном языке и литературе.



Каждое государство, чтобы занять достойное место в мировом сообществе, стремится прежде всего сохранить и развивать свой национальный язык и культуру.



В годы независимости проделана огромная работа по реализации норм Закона "О государственном языке".



В этой связи хочу обратить ваше внимание на один факт. Если учесть, что в мире существует более 7 тысяч языков и среди них только около 200 являются государственными или официальными, то становится очевидным, какое большое значение имеет данный закон в жизни нашего народа.



В дальнейшем был принят еще один важный закон – о введении узбекского алфавита, основанного на латинской графике.



Дорогие соотечественники!



Как известно, сегодня Узбекистан находится на новом этапе развития и последовательно реализует приоритетную задачу: "От национального возрождения – к национальному прогрессу".



Как и во всех сферах, осуществляется широкомасштабная работа по повышению роли и авторитета государственного языка в обществе.



В настоящее время узбекский язык в качестве государственного активно используется в политической, социальной, экономической, культурной и духовной сферах жизни, звучит с международных трибун.



Десятки принятых указов и постановлений по дальнейшему укреплению духовности в нашем обществе, в частности, по модернизации учебно-воспитательной работы, совершенствованию сферы культуры, искусства и литературы, повышению культуры чтения, непосредственно способствуют развитию узбекского языка.



Говоря об этом, следует отметить, что в последние годы открываются действующие на родном языке сотни новых детских садов, школы и высшие учебные заведения, газеты и журналы, телерадиоканалы, издательства, культурно-просветительские учреждения, библиотеки.



Создан Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, где организована подготовка специалистов по таким новым направлениям, как фольклористика, диалектология, тюркология, текстология и другим. Естественно, все это играет очень важную роль в развитии узбекского литературного языка.



Также внедряются новые учебные программы, издаются учебники и пособия, научно-популярная литература, словари, научные труды и монографии, на научных конференциях и в средствах массовой информации выдвигаются практические предложения о дальнейшем развитии узбекского языка.



Как вы знаете, на територии Национального парка в центре столицы создается Аллея литераторов. Здесь установлены памятники известным представителям нашей литературы, внесшим неоценимый вклад в обогащение узбекского языка.



Для всестороннего и глубокого изучения родного языка, приобщения молодого поколения к его богатству и красоте мы организовали в стране творческие школы, названные в честь выдающихся поэтов и писателей.



Сегодня в разных регионах действуют творческие школы имени Мухаммада Реза Огахи, Исхокхона Ибрата, Абдуллы Кадыри, Хамида Алимджана и Зульфии, Ибрайима Юсупова, Эркина Вахидова, Абдуллы Арипова, Халимы Худойбердыевой, Мухаммада Юсуфа. Их учащимся созданы все условия для овладения секретами художественного творчества.



Тот факт, что в мире на узбекском языке говорят почти 50 миллионов человек, свидетельствует о том, что он становится одним из распространенных языков мира.



В настоящее время неуклонно повышается авторитет Узбекистана на международной арене, и в этом велика роль нашего родного языка.



Сегодня узбекский язык изучают почти в 60 университетах и более чем 100 школах в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Россия, Украина, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Турция, Афганистан, Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан. С каждым годом растет число зарубежных ученых и исследователей, ведущих научные изыскания в области узбекского языка и литературы.



Мы поддерживаем создание при посольствах и дипломатических представительствах нашей страны за рубежом клубов "Друзей узбекского языка".



Пользуясь случаем, выражаю благодарность участвующим в сегодняшнем торжестве уважаемым послам зарубежных государств, представителям международных организаций за проявляемое в их странах уважение и внимание к узбекскому языку. Особую признательность я хотел бы выразить тем иностранным дипломатам, кто изучает узбекский язык и активно использует его в своей работе в Узбекистане.



Как известно, недавно Узбекистан стал полноправным членом Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Это послужит не только расширению экономического взаимодействия, но и повышению статуса тюркских языков, в том числе узбекского языка, на международном уровне.



Выдвинутые Узбекистаном на саммите Тюркского совета инициативы, в частности, предложение издать в странах-участницах на родном языке серию книг «Сокровищница тюркской литературы» в 100 томах, в которую войдут лучшие образцы литературы братских народов, вызвали положительный отклик.



Уважаемые участники собрания!



Логическим продолжением нашей работы по развитию государственного языка стал еще один важный шаг. Сегодня я подписал Указ "О мерах по кардинальному повышению роли и авторитета узбекского языка как государственного языка".



В соответствии с указом, учитывая огромную историческую значимость для нас принятия Закона "О государственном языке", день 21 октября объявлен в стране Праздником узбекского языка.



Думаю, что широкое празднование этой даты в республике и за рубежом послужит не только росту национального самосознания, но и еще более активному применению государственного языка во всех сферах.



Данным указом наряду с другими вопросами предусмотрено создание в Кабинете Министров уполномоченной структуры – нового департамента по развитию государственного языка.



Задачами департамента определены такие важные вопросы, как развитие государственного языка, обеспечение соблюдения законодательных актов, касающихся государственного языка, подготовка – на основе анализа имеющихся проблем – предложений по осуществлению единой государственной политики в данной сфере.



Проводимые сегодня коренные реформы во всех сферах и отраслях наполняют духом обновления и наш родной язык.



В результате стремительного развития науки и технологий, расширения международных связей нашей страны в узбекский язык привносится множество новых слов и понятий.



Актуальное значение имеет сохранение чистоты национального языка, приумножение его словарного богатства, создание узбекских вариантов современных терминов и обеспечение их единообразного применения. Надо признать, что в данном вопросе у нас есть недоработки.



В связи с этим вышеназванным указом предусматривается образование Комиссии по терминам, которая будет регулировать процесс внедрения в официальную лексику новых слов и терминов.



Уважать и почитать родной язык, национальную духовность – не только наша общая задача, но и священный долг каждого из нас.



В стране и впредь в центре внимания будут находиться вопросы всемерного содействия развитию и повышению статуса государственного языка.



Дорогие соотечественники!



Наша земля на протяжении многих столетий находилась в центре взаимовлияния великих цивилизаций и культур. Испокон веков здесь бок о бок с нашим народом в мире и согласии живут представители многих других наций.



Народ, уважающий свой родной язык, с уважением относится и к языкам других народов. Сегодня благодаря реализации политики толерантности представителям более 130 наций и народностей, проживающим в Узбекистане единой семьей, создаются необходимые условия для развития их родного языка, культуры, обычаев и традиций. Именно на это направлена работа около 140 национальных культурных центров в Ташкенте и на местах.



Образовательные учреждения и средства массовой информации страны наряду с узбекским языком осуществляют свою деятельность также на каракалпакском, русском, казахском, кыргызском, таджикском и туркменском языках. Международное сообщество признает это как заслуживающий изучения позитивный опыт.



Народная мудрость гласит: "Владеющий языком другого человека находит дорогу к его сердцу". Примером в этом для нас служат жизнь и деятельность великих предков. Среди них Муса Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, Имам Бухари, Ахмад Фергани, Махмуд Замахшари, Алишер Навои и другие великие ученые и мыслители. Владение многими иностранными языками помогло им достичь высоких вершин в мировой науке и культуре.



О продолжении этих традиций свидетельствует то, что сегодня в учебных заведениях страны молодежь глубоко изучает иностранные языки, в том числе английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, арабский, фарси, турецкий, китайский, японский, корейский, хинди, урду. И мы полностью поддерживаем такое стремление нашей молодежи.



В связи с этим я хочу напомнить молодым высказывание выдающегося просветителя Исхокхона Ибрата, создавшего в начале ХХ века сводный словарь арабского, персидского, хинди, тюркского, узбекского и русского языков: "Пусть наша молодежь обязательно изучает другие языки, но вначале окажет должное уважение своему родному языку. Ибо преданность родному языку – качество настоящего патриота".



Думаю, эти мудрые слова не нуждаются в комментариях.



Уважаемые друзья!



Перед нами стоят очень важные и актуальные задачи по дальнейшему повышению влияния и авторитета узбекского языка в государстве и обществе.



Прежде всего, назрела необходимость в совершенствовании – на основе глубокого анализа исходя из сегодняшних требований –принятого тридцать лет тому назад Закона "О государственном языке".



Еще одна актуальная задача связана с полноценным использованием государственного языка в фундаментальной науке, сфере современных информационных и коммуникационных технологий, промышленности, банковско-финансовой системе, юриспруденции, дипломатии, военном деле и других отраслях.



Необходимо расширять сферу применения узбекского языка, создать соответствующие условия для изучения государственного языка нашими соотечественниками других национальностей, увеличить в стране и за рубежом количество учебных центров, обучающих узбекскому языку.



С этой целью нам предстоит немало сделать для создания новых учебников, тематических и сопоставительных словарей, пособий по делопроизводству и разговорников, совершенствования узбекского алфавита на основе латинской графики и полного перехода к этой системе.



Вместе с тем следует глубоко изучать особенности узбекского языка и его диалектов, вопросы, связанные с его историей и перспективами развития, повысить эффективность профильных научных исследований, кардинально улучшить качество подготовки кадров. И на это мы направим все необходимые ресурсы и средства.



В числе актуальных задач – создание полной энциклопедии жизни и творчества великого поэта и мыслителя Алишера Навои, благодаря бесценным произведениям которого наш родной язык обрел свое достоинство и прославился на весь мир.



Сегодня для многих, особенно для молодежи, основными источниками информации являются Интернет и социальные сети.



Поэтому мы должны предложить молодежи привлекательные и интересные формы познания родного языка, и для этого нужно усилить работу по созданию программного обеспечения на узбекском языке, онлайн-учебников, электронных словарей. Надо усилить работу по продвижению узбекского языка, пользуясь современными средствами информации, в том числе возможностями Интернета.



Вопрос государственного языка должен стать одним из основных принципов национальной идеи. Необходимо уделить особое внимание воспитанию любви и интереса к родному языку у подрастающего поколения с самого раннего возраста, обучать ему начиная с детского сада и далее на всех этапах образования с применением современных инновационных технологий.



Присвоение географическим объектам наименований – один из самых обсуждаемых в нашем обществе языковых вопросов – подчас становится причиной справедливых нареканий.



Топономические знаки в общественных местах, на улицах, фасадах зданий, указатели и рекламные тексты зачастую написаны на иностранных языках, представлены в чуждой нашему менталитету форме, что, к сожалению, свидетельствует об игнорировании требований государственного языка и снижении уровня общей грамотности.



В связи с этим Кабинету Министров совместно с Комиссией по терминам с участием широкой общественности следует тщательно изучить и упорядочить данный вопрос.



Ведь присвоение общественным объектам наименований – это не чье-то личное дело, а прежде всего критерий уровня патриотизма, духовности и культуры нашего общества. Мы никогда не должны забывать об этом.



Заботясь о судьбе, завтрашнем дне нашего народа, мы в первую очередь должны как зеницу ока беречь наши национальные ценности и обычаи, искусство, литературу и, конечно, родной язык.



Одним словом, наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему – как преданность и уважение к Родине. Это должно стать правилом нашей жизни.



И каждый из нас должен начать эту благородную работу с себя, своей семьи и коллектива.



Уважаемые соотечественники!



Еще раз от всей души поздравляю вас, весь наш народ с Праздником узбекского языка.



Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.



Пусть растут слава и авторитет нашего родного узбекского языка, нашего народа, создавшего это бесценное богатство!



Благодарю за внимание".

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