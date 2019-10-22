



В Ташкент прибыл новый посол Ирана



ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов принял копии верительных грамот у вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран Хамида Наерободия, прибывшего в страну для вступления в должность. В ходе встречи министр и его гость провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ИРИ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, а также туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи