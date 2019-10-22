Новый посол Бразилии приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 22 октября. /УЗИНФОРМ/. 21 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилия (с резиденцией в Москве) Товаром да Силвой Нунесом.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций.

УЗИНФОРМ