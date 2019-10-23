МИД Узбекистана посетил представитель Европейского Союза

ТАШКЕНТ, 23 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент для участия в предстоящей 24-25 октября в Нукусе международной конференции "Приаралье - зона экологических инноваций и технологий" Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Питером Бурианом.

В ход состоявшихся переговоров министр и его гость обсудили актуальные вопросы региональной и международной политики, пути углубления взаимодействия Узбекистана и ЕС по разичным направлениям, прежде всего, в деловой сфере.

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