Узбекская делегация вернулась из Словакии

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Узбекистана Дилшодом Ахатовым завершила визит в Словакию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших 21-22 октября в Братиславе узбекско-словацких политических консультациях по линии МИД, которые были организованы с целью обсуждения практических аспектов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инвестиций и других.

Кроме того, в рамках визита делегация провела встречи с почетным консулом Узбекистана в Словакии, президентом холдинга "Ситно" Людовитом Чернаком и председателем правления словацкой компании "Medirex Group" Радославом Бардуном.

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