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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Глава государства поздравил работников АГМК
25.10.2019 15:20

ТАШКЕНТ, 25 октября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к коллективу Алмалыкского горно-металлургического комбината с поздравлениями по случаю 70-летия со дня образования предприятия.

В поздравлении говорится:

"Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с 70-летием со дня образования Алмалыкского горно-металлургического комбината – флагмана цветной металлургии Узбекистана.

История АГМК – это создание совершенно новой для нашей республики отрасли по добыче и переработке цветных, редких и драгоценных металлов, крупных производственных мощностей и современного города Алмалыка. Это колоссальный труд тысяч людей, которые стояли у истоков возникновения комбината, и тех, кто сегодня продолжает эти славные традиции, самоотверженно трудится, отдавая делу все свои знания, опыт и мастерство, частицу души.

Строительство комбината положило начало крупномасштабному освоению минеральных богатств нашей земли, что имело стратегически важное значение для экономики страны.

Сегодня, когда Узбекистан находится на новом этапе развития,

мы придаем приоритетное значение повышению нашего промышленного и экономического потенциала. Принятое в прошлом году постановление Президента Республики Узбекистан "О мерах по реконструкции и стабилизации производственных мощностей АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат" создало в этом плане новые возможности.

Заслуживает самой высокой оценки, что многонациональный коллектив этого огромного предприятия активно участвует в проводимых в последние годы в республике глубоких комплексных реформах, кардинальном обновлении и модернизации национальной экономики и страны в целом.

В том, что высокое качество узбекских драгоценных и цветных металлов сегодня признано во всем мире, растет экономическая мощь нашей страны, есть большая заслуга 35-тысячного коллектива Алмалыкского горно-металлургического комбината, являющегося локомотивом нашей экономики.

В сотрудничестве с ведущими зарубежными компаниями на основе самых передовых технологий ускоренными темпами ведется переработка руд благородных и цветных металлов, добываемых на месторождениях Ташкентской, Джизакской, Наманганской и Сурхандарьинской областей, наращиваются объемы производства востребованной продукции широкого спектра, свыше 70 процентов которой направляется на экспорт.

Для повышения эффективности и роста производства в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке разработана программа долгосрочной модернизации комбината. Реализуются крупные инвестиционные проекты по увеличению объемов производства и выпуску новых видов продукции. Так, введены в эксплуатацию Ангренский трубный завод, построенный в свободной экономической зоне "Ангрен", и Джизакский цементный завод. Начато строительство самой крупной в странах СНГ медной обогатительной фабрики мощностью 60 миллионов тонн переработки руды в год, других современных производств. Самое главное, создаются тысячи новых рабочих мест.

В ближайшие годы в рамках программы модернизации на комбинате планируется освоить прямые иностранные инвестиции, что обеспечит рост производства к 2023 году почти в 2,5 раза.

Коренное обновление производства и внедрение наукоемких технологий требует подготовки кадров новой формации. В этой связи большое внимание уделяется подготовке современных специалистов. Действующие в Алмалыке филиал Ташкентского государственного технического университета и филиал российского НИТУ "Московский институт стали и сплавов", открытый в прошлом году, способствуют решению этой задачи.

Следует отметить позитивный опыт АГМК также в создании достойных и благоприятных условий жизни и труда работникам комбината. Строятся современные жилые дома, объекты культуры и спорта, ровные дороги, места для проведения досуга, одним словом, вся необходимая инфраструктура. Яркий пример такого внимания и заботы – город Алмалык, который продолжает развиваться и с каждым годом становится все более благоустроенным и процветающим, привлекательным для зарубежных гостей и инвесторов.

Уважаемые друзья!

Сегодня само время ставит перед коллективом комбината, как и перед всем нашим народом, стратегически важные задачи, направленные на дальнейшее повышение конкурентоспособности национальной экономики.

Нам предстоит решить такие чрезвычайно актуальные вопросы, как расширение на базе Алмалыкского горно-металлургического комбината производства высокотехнологичной и востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, более полное задействование для этого природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов страны.

Уверен, что сплоченный, высокопрофессиональный коллектив комбината, его труженики, обладающие богатым опытом и мастерством, с честью справятся с выполнением этих программных задач.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в созидательном труде на благо родного Узбекистана".

УЗИНФОРМ

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