Делегация МИД Узбекистана посетила Чехию

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым завершила визит в Чехию, который был предпринят с целью участия в прошедшем в четверг в Праге очередном раунде узбекско-чешских межмидовских политических консультаций.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, вопросы реализации совместных инвестиционных проектов.

Кроме того, в рамках визита узбекская делегация посетила парламент Чехии, где провела встречу с заместителем председателя Палаты депутатов (нижней палаты) Парламента Чешской Республики Войтиком Филипом.

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