Делегация Узбекистана вернулась из Таджикистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру Республики Тулкином Абдуллаевым завершила визит в Таджикистан, где 24-27 октября в Душанбе проходила очередная встреча делегаций двух стран по выработке общей организационно-правовой позиции по вопросам демаркации узбекско-таджикской Государственной границы.

В частности, в рамках переговоров стороны согласовали проекты нормативно-правовых и технических документов демаркации узбекско-таджикской Государственной границы, план-график встреч на 2020 год, которые теперь будут вынесены на утверждение Совместной демаркационной комиссии.

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