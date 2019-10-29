Глава МИД Узбекистана поздравил нового коллегу

Глава МИД Узбекистана поздравил нового коллегу29.10.2019 10:17
ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов направил поздравительное послание вновь назначенному министру иностранных дел Саудовской Аравии принцу Файсалу бин Фархону Ал Сауду.
В послании говорилось:
"Ваше Превосходительство,
Примите искренние поздравления по случаю Вашего назначения Министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия от всей души Ваше Превосходительство и самые наилучшие пожелания.
Убежден, что всестороннее и долгосрочное сотрудничество между Узбекистаном и Саудовской Аравией будет и впредь последовательно и эффективно развиваться в интересах наших стран.
Пользуясь случаем, желаю Вашему Превосходительству крепкого здоровья, счастья, а дружественному народу Саудовской Аравии мира, спокойствия, прогресса и благополучия".
УЗИНФОРМ