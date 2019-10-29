Ташкент посетила посол Швеции

ТАШКЕНТ, 29 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября прибывшая с рабочим визитом в Ташкент Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция (с резиденцией в Стокгольме) Ингрид Терсманн посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где ее принял заместитель министра иностранных дел Дилшод Ахатов.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и приоритетных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, бизнеса, высоких технологий.

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