



Погода в Узбекистане на 31 октября



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 31 октября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с.Температура ночью 9-14°, днем 20-25°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 20-25°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки, местами возможны сильные. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

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