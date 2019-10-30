



МИД Узбекистана посетил посол Туркменистана



ТАШКЕНТ, 30 октября. /УЗИНФОРМ/. 28 октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана Язгулы Маммедов посетил внешнеполитическое ведомство Узбекистана, где провел встречу с первым заместителем министра иностранных дел Илхомом Неъматовым. В ходе состоявшихся переговоров были рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества между двумя странами, как на двусторонней основе, так и во взаимодействии с другими государствами региона. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи