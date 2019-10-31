



Погода в Узбекистане на 1 ноября



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.

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