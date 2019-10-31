Погода в Узбекистане на 1 ноября

Погода в Узбекистане на 1 ноября31.10.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 1 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 15-20°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 18-23°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 18-23°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23°.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами дождь, возможен сильный. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°.
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