



Проведен телефонный разговор между главами Узбекистана и Туркменистана



ТАШКЕНТ, 31 октября. /УЗИНФОРМ/. 30 октября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Беседа была организована с целью обсуждения приоритетных вопросов развития взаимодействия между двумя странами, как на двусторонней основе, так и в рамках взаимодействия с другими государствами Центральной Азии и СНГ, углубления сотрудничества в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства, энергетики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи