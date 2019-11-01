



Новый посол Узбекистана приступает к работе в Латвии



НОВОСТИ В МИРЕ, 1 ноября. /УЗИНФОРМ/. 31 октября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кадамбай Султанов вручил копии своих верительных грамот Госсекретарю МИД Латвии Андрису Пелшсу. В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-латвийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами Европейского Союза и Центральной Азии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи