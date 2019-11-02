



Глава МИД Узбекистана провел встречу с туркменским коллегой



ТАШКЕНТ, 2 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с заместителем председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Встреча была организована в рамках проходящего в Ташкенте 18-го заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и посвящена актуальным вопросам развития сотрудничества между двумя странами в двустороннем и многостороннем форматах. Вчера глава МИД Туркменистана был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи