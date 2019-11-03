В Ташкенте состоялся 18-й саммит ШОС

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /УЗИНФОРМ/. 2 ноября в столице Узбекистана было проведено 18-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, для участия в котором в страну прибыли главы правительств зарубежных стран, а также международных структур.

В частности, к участию в саммите были приглашены Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, министр обороны Республики Индия Ражнатх Сингх, национальный координатор по ШОС Министерства иностранных дел Исламской Республики Пакистан Захур Ахмад, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов, председатель правления Делового совета ШОС М.Шаршекеев, председатель Совета Межбанковского объединения ШОС А.Оморкулов, представители стран-наблюдателей – премьер-министр Исламской Республики Афганистан А.Абдулла, премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, первый вице-президент Исламской Республики Иран Э.Джахангири, заместитель премьер-министра Монголии У.Энхтувшин, в качестве почетного гостя – заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, а также представители международных организаций-партнеров –заместитель Исполнительного секретаря ЭСКАТО ООН Х.Хам, заместитель председателя Исполнительного комитета СН С.Иванов, заместитель Генерального секретаря АСЕАН Р.Тене, исполнительный директор Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Х.Мирзозода, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Т.Саркисян, Региональный представитель ФАО ООН по Европе и Центральной Азии В.Рахманин.

Заседание было проведено в узком и расширенном форматах и посвящено обсуждению актуальных вопросов дальнейшего развития ШОС, совершенствования стратегии по борьбе с угрозами современности, укреплению безопасности в регионе, углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, молодежной политики, промышленности, энергетики, транспорта и связи, спорта, туризма, сельского хозяйства и других.

Главы правительств рассмотрели исполнение Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и одобрили новую программу, а также утвердили бюджет организации на 2020 год.

На мероприятии состоялось подписание 14 документов.

Кроме того, было достигнуто решение о проведении очередного заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году в Республике Индия.

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