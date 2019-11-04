МИД Узбекистана посетил глава СВМДА

ТАШКЕНТ, 4 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил пребывающий с визитом в стране в рамках участия в заседании Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Хабибулло Мирзозода.

Его принял первый заместитель министра иностранных дел Илхом Неъматов.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

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