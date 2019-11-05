Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Узбекистаном и Норвегией

ТАШКЕНТ, 5 ноября. /УЗИНФОРМ/. 4 ноября в МИД Узбекистана был проведен 2-й раунд узбекско-норвежских консультаций по линии ведомств внешней политики, для участия в котором в Ташкент прибыла с визитом делегация во главе с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Норвегии Аудуном Халворсеном.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения текущего состояния и приоритетных вопросов дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия по линии парламента и международных организаций.

Делегация МИД Норвегии также посетила Сенат Олий Мажлиса Узбекистана и Министерство инвестиций и внешней торговли.

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