Посол Узбекистана аккредитован в Латвийской Республике

Посол Узбекистана аккредитован в Латвийской Республике06.11.2019 10:05
НОВОСТИ В МИРЕ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кадамбай Султанов был принят Президентом Латвии Эгилсом Левитсом, которому он вручил свои верительные грамоты в ходе торжественной церемонии.
В ходе аудиенции глава государства и посол обсудили широкий спектр вопросов, касающихся углубления взаимодействия Узбекистана и Латвии в рамках международных организаций и структур, а также практические аспекты развития двустороннего сотрудничества по приоритетным направлениям.
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