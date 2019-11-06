В Ташкенте проведены консультации между Узбекистаном и ОАЭ

ТАШКЕНТ, 6 ноября. /УЗИНФОРМ/. 5 ноября в Ташкенте был проведен очередной раунд консультаций по линии внешнеполитических ведомств Узбекистана и Объединенных Арабских Эмиратов, организованный с целью инвентаризации существующей двусторонней договорно-правовой базы и обсуждения вопросов ее дальнейшего развития и совершенствования.

Для участия в консультациях в страну прибыла с визитом делегация во главе с начальником Департамента международного права Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллой Хамданом Аль Накби.

Стороны обсудили ход реализации достигнутых ранее на различных уровнях межгосударственных договоренностей и достигли соглашения об ускорении проработки проектов двустороннего договора о взаимной правовой помощи по гражданским и хозяйственным делам, межправительственных соглашений об обмене информацией в налоговой сфере и о взаимной защите и поощрении инвестиций с целью подготовки их к подписанию.

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