



Глава МИД Узбекистана встретился с послом Пакистана



ТАШКЕНТ, 8 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан Ирфаном Юсуфом Шами. Встреча была организована в связи с завершением срока пребывания посла на посту, на котором он работал с августа 2017 года, а также с целью обсуждения актуальных вопросов дальнейшего развития диалога между двумя странами по приоритетным направлениям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи