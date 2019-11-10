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Как вы оцениваете уровень подготовки школ Узбекистана к новому учебному году?
Голосование проводилось 31.08.2012 - 16.09.2012

70.1% (59)  - Положительно
 4.8% (4)  - Более положительно, чем отрицательно
 2.4% (2)  - Нейтрально
 3.6% (3)  - Более отрицательно, чем положительно
 17.9% (15)  - Отрицательно
 1.2% (1)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 84     всего 100%

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Глава государства поздравил медиков
10.11.2019 10:30

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы здравоохранения страны с поздравлениями по случаю отмечаемого во второе воскресенье ноября Дня медицинского работника.

В обращении говорится:

"Дорогие друзья!

Уважаемые медицинские работники!

От всего сердца поздравляю вас, посвятивших свою жизнь делу охраны и укрепления здоровья людей, представителей почетной профессии, самоотверженно, не жалея себя, выполняющих свою высокую миссию, с Днем медицинских работников, который широко отмечается в нашей стране.

Думаю, слова великого античного врачевателя Гиппократа “Медицина – поистине самое благородное занятие из всех наук и искусств” полностью отражают суть вашей нелегкой и вместе с тем славной профессии.

Дорогие соотечественники!

Охрана и укрепление здоровья населения – это важнейшая задача, имеющая решающее значение для любого государства и общества.

На нашей земле еще в древние времена существовало множество медицинских лечебных и образовательных учреждений, бесценные научные труды Абу Али ибн Сино и других наших ученых и мыслителей, их методы изготовления лекарств и лечения получили известность во всем мире. Это свидетельствует о том, какое большое внимание наши предки уделяли познанию науки о человеке и его здоровье.

Не случайно кардинальные преобразования в республике мы начали с самых важных направлений в жизни нашего общества – обеспечения мира и спокойствия, а также охраны здоровья населения.

Ведь мир и здоровье являются для каждого человека, всего нашего народа величайшим, поистине бесценным благом. Все мы хорошо понимаем, что лишь здоровый человек и здоровая нация способны на великие свершения.

Не секрет, что наряду с достигнутыми положительными результатами в системе здравоохранения есть еще ряд недостатков и насущных проблем, требующих своего решения.

Поэтому в последние три года были всесторонне изучены обращения, мнения и предложения наших граждан, принято более 170 правовых актов, направленных на глубокое реформирование медицинской сферы. 

В частности, в соответствии с Указом “О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан” утверждены Концепция развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019 – 2025 годы и соответствующая программа.

Это создает новые возможности для того, чтобы человек, его жизнь и здоровье действительно стали главным приоритетом во всей системе здравоохранения, а также для повышения качества медицинских услуг до уровня международных стандартов.

Как известно, и для семьи, и для государства гораздо выгоднее, эффективнее предотвращать заболевания, чем лечить. Поэтому в нашей стране первостепенное значение придается развитию профилактической медицины.

Наряду с этим в целях улучшения системы медико-санитарной помощи в стране открыты 817 сельских врачебных пунктов, 798 сельских и 178 городских семейных поликлиник с женскими консультациями и кабинетами здоровья девочек, организована работа «узких» специалистов пяти профилей, пунктов круглосуточной скорой медицинской помощи и социальных аптек.

Создана единая централизованная система экстренной и скорой медицинской помощи, наиболее востребованной среди населения. Количество бригад скорой помощи увеличилось с 818 до 1666, их расположение приближено к населенным пунктам.  Для обновления автотранспортного парка службы закуплено более 1500 машин.

Реализуются национальные программы еще в одном важном направлении – укреплении репродуктивного здоровья, охране материнства и детства. В регионах в детских лечебных учреждениях открылись новые отделения – неонатальной хирургии, кардиохирургии, инвазивной хирургии, подростковой гинекологии и по многим другим новым направлениям, проводятся сложные операции.

Подобные преобразования способствуют укреплению здоровья женщин, значительному сокращению смертности матерей и новорожденных.

Кроме того, на основе нового подхода налажена патронажная служба. Следует особо отметить, что проводится большая работа для полного охвата патронажем одиноких пожилых людей, лиц с инвалидностью, женщин фертильного возраста и детей. Благодаря изучению состояния здоровья населения посредством проведения медицинскими сестрами регулярных подворных обходов достигаются положительные результаты в предупреждении различных заболеваний, повышении медицинской культуры в семьях.

Как известно, специализированные медицинские учреждения расположены в основном в столице, поэтому жителям областей зачастую приходилось преодолевать долгий путь, чтобы получить необходимую помощь.

В последнее время за счет расширения на местах сети специализированных медицинских центров, в частности, по таким направлениям, как аллергология, онкология, нефрология и трансплантация почек, неврология, травматология и ортопедия, нейрохирургия, их число достигло 16. В регионах организовано 310 специализированных отделений, 14 филиалов республиканских специализированных научно-практических медицинских центров.

Сегодня не только в столице, но и в Наманганской, Хорезмской, Ферганской, Бухарской, Кашкадарьинской и других областях успешно проводятся сложнейшие кардиохирургические операции, а в ведущих медицинских центрах – трансплантация почек и печени, стволовых клеток.

В результате создания в сфере широких возможностей для развития частного сектора число частных лечебных учреждений превысило 5300.

Помимо этого, в стране за короткое время было открыто более 100 современных совместных клиник с такими странами, как США, Германия, Россия, Индия, Турция.

В настоящее время подготовкой квалифицированных кадров для сферы занимаются действующие в стране 7 медицинских вузов и 4 их филиала, а также 22 международных факультета, созданных совместно с престижными зарубежными медико-научными учреждениями. 

Последовательно развивается и отечественная фармацевтическая промышленность, разрабатываются эффективные механизмы поставки доступных и качественных лекарственных средств, а также образования цен на них.

Объем финансирования системы здравоохранения вырос в несколько раз, что способствует обеспечению эффективности реформ. К примеру, если в 2017 году в сферу было направлено 7,1 триллиона сумов, то в 2019 году – уже 12,1 триллиона сумов. Это в 1,6 раза больше по сравнению с предыдущими годами. Объем средств, выделяемых на лекарственные препараты, медицинские изделия, строительство и ремонт объектов здравоохранения, увеличился в три раза.

За последние три года в более чем 1300 лечебных учреждениях выполнены строительно-ремонтные работы, только в текущем году они оснащены современным медицинским оборудованием в общей сложности на 100 миллионов долларов США.

Государство постоянно уделяет внимание достойной оценке ответственного труда врачей, улучшению условий их работы и жизни, обеспечению современным жильем, моральной и материальной поддержке. Работа в этом направлении будет последовательно продолжаться.

Уважаемые соотечественники!

Углубление начатых в системе здравоохранения реформ, повышение качества и эффективности медицинской помощи, внедрение в отрасль самых передовых новшеств и освоение инноваций возлагает огромную ответственность прежде всего на руководителей сферы, на ученых и врачей, медицинских сестер и специалистов.

Перед нами стоят такие важные задачи, как поэтапное внедрение системы обязательного медицинского страхования, налаживание эффективной деятельности Агентства медико-социальных услуг при Министерстве здравоохранения, дальнейшее повышение качества медицинского образования и результативности научной деятельности. 

Убежден, что самоотверженные работники сферы здравоохранения Узбекистана с честью выполнят эти ответственные задачи, используя весь свой потенциал и опыт, силы и возможности.

Несомненно, вы, хранители нашего здоровья, оправдаете высокое доверие народа своими знаниями и навыками, бескорыстным, преданным  служением самой гуманной профессии в мире.

Дорогие медицинские работники!

Еще раз от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю всем вам здоровья и новых успехов, семейного счастья и благополучия".

УЗИНФОРМ

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