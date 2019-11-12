Погода в Узбекистане на 13 ноября

Погода в Узбекистане на 13 ноября12.11.2019 19:07
ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 ноября, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 9-14° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°тепла.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.
УЗИНФОРМ