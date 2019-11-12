Глава МИД Узбекистана отправился в Бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. 11 ноября представительная делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в Бельгию.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Брюсселе 15-м заседании Совета сотрудничества "Узбекистан-Евросоюз", которое было организовано в рамках председательства Финляндии в ЕС. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства провел встречи со своим финским коллегой Пеккой Хаависто, старшим советником президента Европейского совета по вопросам внутренней политики и работе с общественностью Павлом Грасом, генеральным директором по международному сотрудничеству и развитию Европейской комиссии Коеном Доенсом.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества Узбекистана и ЕС в сферах политики, обеспечения безопасности, защиты прав человека, экономики и торговли, инвестиций, охраны окружающей среды и экологии, науки, образования и культуры, углубления взаимодействия по линии парламента.

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