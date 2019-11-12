



Узбекистан посетила делегация Латвии



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане пребывает с визитом делегация Латвийской Республики во главе с мэром города Руйиена Гунтисом Гладкинсом. В рамках пребывания делегации в Ферганской области состоялась церемония подписания Меморандума об установлении побратимских отношений между городами Кувасай (Ферганская область) и Руйиена (Латвия), а также сотрудничестве в сферах туризма, образования, производственной и технологической кооперации. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи