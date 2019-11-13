Узбекская делегация вернулась из Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с первым заместителем председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру по вопросам геодезии, картографии и государственному кадастру Тулкином Абдуллаевым завершила визит в Лебапский велаят Туркменистана, где с 6 по 12 ноября была проведена очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между двумя странами.

В ходе переговоров стороны рассмотрели предложения по прохождению проектной демаркационной линии межгосударственной границы, проведению аэрофотосъемочных работ, а также подготовили проект План-графика встреч рабочих групп на следующий год.

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