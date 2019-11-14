



Ташкент посетила делегация АБР



ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте пребывает с визитом делегация Азиатского банка развития во главе с президентом банка Такехико Накао. Целью визита является участие в Министерской конференции Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества. 13 ноября делегацию принял глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В ходе аудиенции Президент и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и АБР в сферах экономики и торговли, бизнеса, инвестиций, рассмотрели возможности реализации новых совместных проектов по модернизации ирригационно-дренажной и автодорожной инфраструктуры в стране, по развитию транспортных коридоров, модернизации энергетической инфраструктуры, решению экологических проблем. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи