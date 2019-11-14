



Делегация Узбекистана посетила Беларусь



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана посетила с визитом Беларусь. Поездка была предпринята с целью участия в прошедших 13 ноября в Минске двусторонних политических консультациях по линии МИД, в ходе которых обсуждались вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также был проведен обмен опытом по информационному обеспечению внешнеполитических мероприятий, взаимодействию с зарубежными СМИ УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи