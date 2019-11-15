



Погода в Узбекистане на 16 ноября



ТАШКЕНТ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 ноября, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 11-13° тепла.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 12-17°тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:



Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи